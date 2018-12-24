Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась упругими ягодицами (фото)

"Мяу", - лаконично подписала кадр Седокова.

Бывшая вокалистка украинской группы "ВИА Гра", сбежавшая в РФ певица Анна Седокова показала фото с отдыха. Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото) На опубликованном в Instagram снимке звезда загорает в розовом слитном купальнике и в солнцезащитных очках. Главный акцент на фотографии сделан на упругих ягодицах Седоковой. Многим подписчикам понравилось фото певицы: "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!", "Идеальная", "Аппетитная такая", "Сплошной секс!". Ранее украинская секс-бомба, сбежавшая в РФ певица Анна Седокова попалась на фотошопе.

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