Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась упругими ягодицами (фото)
17:13, 24 декабря 2018Общество
613 0
"Мяу", - лаконично подписала кадр Седокова.
Седокова взбудоражила сеть / фото instagram.com/annasedokova
Бывшая вокалистка украинской группы "ВИА Гра", сбежавшая в РФ певица Анна Седокова показала фото с отдыха.
Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото)
На опубликованном в Instagram снимке звезда загорает в розовом слитном купальнике и в солнцезащитных очках. Главный акцент на фотографии сделан на упругих ягодицах Седоковой.
Многим подписчикам понравилось фото певицы: "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!", "Идеальная", "Аппетитная такая", "Сплошной секс!".
Ранее украинская секс-бомба, сбежавшая в РФ певица Анна Седокова попалась на фотошопе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter