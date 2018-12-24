цей матеріал доступний українською

Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась упругими ягодицами (фото)

17:13, 24 декабря 2018
Общество
613 0
Седокова взбудоражила сеть / фото instagram.com/annasedokova

Читайте такжеСбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото)

На опубликованном в Instagram снимке звезда загорает в розовом слитном купальнике и в солнцезащитных очках. Главный акцент на фотографии сделан на упругих ягодицах Седоковой.

Многим подписчикам понравилось фото певицы: "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!",  "Идеальная", "Аппетитная такая", "Сплошной секс!".

Ранее украинская секс-бомба, сбежавшая в РФ певица Анна Седокова попалась на фотошопе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото