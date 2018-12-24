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Скандальная участница "Танцев со звездами" похвасталась "серебряной кнопкой" от Youtube (видео)

16:29, 24 декабря 2018
Общество
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Знаменитость активно вела свой канал на Youtube / фото facebook.com/Леся Никитюк

Знаменитость активно вела свой канал на Youtube, выставляя различные влоги, за что наконец-то получила "серебряную кнопку"- награду, которую выдают за 100 тыс. фолловеров.

Так, артистка поспешила похвастаться трофеем и поблагодарила поклонников.

Ранее Никитюк поделилась своими воспоминаниями о «Танцах со звездами» и рассказала, за что ей до сих пор приходится краснеть.

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Теги: #YouTube#танцы со звездами