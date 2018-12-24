Скандальная участница "Танцев со звездами" похвасталась "серебряной кнопкой" от Youtube (видео)
16:29, 24 декабря 2018Общество
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Леся Никитюк похвасталась новой наградой, а фолловеры начали приветствовать кумира.
Знаменитость активно вела свой канал на Youtube / фото facebook.com/Леся Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала новыми снимками на своей странице в Instagram.
Знаменитость активно вела свой канал на Youtube, выставляя различные влоги, за что наконец-то получила "серебряную кнопку"- награду, которую выдают за 100 тыс. фолловеров.
Так, артистка поспешила похвастаться трофеем и поблагодарила поклонников.
OMG😮😁 Серебряная кнопка от #youtube 🙈❤️вас уже больше 100 000😂🤘🏻Спасибо что вы смотрите мой Влог! Дальше-Больше И Круче😎 Новый Влог уже ждет вас! Подписывайтесь на мой канал (ссылка в профиле) и будет Вам счастье❤️#ladyle❤️ #vlog #багиняламината #moove #срібнакнопка
Ранее Никитюк поделилась своими воспоминаниями о «Танцах со звездами» и рассказала, за что ей до сих пор приходится краснеть.
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