"Ты играешь с огнем": скандальная Лобода заинтриговала сеть новым сообщением (фото)
15:59, 24 декабря 2018Общество
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Снимок в кресле звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода сделала коллаж в кресле / Instagram Светлана Лобода
Светлана Лобода показала поклонникам забавный фотоколлаж в кресле. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Ты боишься ....этот страх тебе знаком... ты играешь с огнем", – подписала изображение Лобода.
Ранее Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием об отношениях в Instagram.
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