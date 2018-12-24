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"Ты играешь с огнем": скандальная Лобода заинтриговала сеть новым сообщением (фото)

15:59, 24 декабря 2018
Общество
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Светлана Лобода сделала коллаж в кресле / Instagram Светлана Лобода

Светлана Лобода показала поклонникам забавный фотоколлаж в кресле. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ты боишься ....этот страх тебе знаком... ты играешь с огнем", – подписала изображение Лобода.

Ранее Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием об отношениях в Instagram.

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Теги: #Светлана Лобода