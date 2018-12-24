В Киеве суд начал рассматривать развод Ани Лорак

На процессе присутствуют лишь правозащитники известной пары.

Сегодня, 24 декабря, в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

Как передает ТСН, в суде присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы известной пары.

Рассмотрение началось с подачи адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц, в том числе и прессы. Суд удовлетворил ходатайство – дело рассматривают за закрытыми дверями.

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Никаких комментариев относительно дела адвокаты Лорак и Мурата не предоставили, ссылаясь на запрет от клиентов.

Как сообщалось, мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.