Российского певца не пустили в Украину - он пригрозил судом и потребовал себе бизнес-класс до Минска
Советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмутился певец.
"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — заявил Салтыков.
Он добавил, что будет требовать от украинской стороны за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — сказал певец.
20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо
Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.