Российского певца не пустили в Украину - он пригрозил судом и потребовал себе бизнес-класс до Минска

Виктор Салтыков заявил, что будет требовать от украинской стороны за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад.

Советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмутился певец.

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — заявил Салтыков.

Он добавил, что будет требовать от украинской стороны за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — сказал певец.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.