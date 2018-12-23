В мундире и с афрокосичками: Каменских покорила сеть смелым образом (фото)

Певица надела расшитый золотом кафтан и сделала афрокосички.

Украинская певица Настя Каменских покорила сеть смелым образом для финала шоу "Х-фактор". Певица надела расшитый золотом кафтан и сделала афрокосички.

Снимок Каменских опубликовала в Instagram.

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"Красивая, не узнать", "Необычно и очень красиво", "Настя, ты была просто красоткой! Тебе очень идут косички!", "Go nastya!", "Настюша ты модница! Выглядишь всегда шикарно, со вкусом и вообще ты красавица и большая умница. И то что ты так владеешь языками, для меня лично была новость- просто молодец", "Секси", "Красотка", "Безумная красота", "Пиджак класс!!!", - засыпали комплиментами артистку.

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