Лорак в одном белье под проливным дождем восхитила фанатов своей фигурой (фото)

Поклонники засыпали Лорак восхищенными комментариями. Многие сравнивали певицу с богиней.

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала роскошный новый снимок.

Лорак предстала в образе восточной богини. Образ тонко подчеркивает искусственный дождь и шикарные украшения. Фотография опубликована на странице певицы в Instagram.

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Поклонники засыпали Лорак восхищенными комментариями. Многие сравнивали певицу с богиней.

"Необыкновенное фото, будто богиня Земли. Очень красиво", "Красиво, богато, шикарно, обворожительно. Вы такой талантище, такая настоящая и очень красивая", "Клеапатра", "Божественно!", "Класс! Завораживающий кадр, как русалка из сказки!", "Красиво, нет слов", "Шедеврально", "Идеальна!!!", "Великолепно, как Мата Хари, танцующая)))", — пишут фанаты.

Как сообщал УНИАН, Лобода восхитила поклонников пикантным фото.