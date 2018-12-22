Политзаключенный Гриб практически ослеп – адвокат

Парень часто даже неспособен прочитать документы, которые ему передают адвокаты.

У политзаключенного в России Павла Гриба ухудшается здоровье, парень практически ослеп.

Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина в интервью "Главкому".

«Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто неспособен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть», - подчеркнула Дубровина.

Кроме этого, Гриб начал плохо ориентироваться, а также перестал запоминать вещи.

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«Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает... Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает», - рассказала адвокат Гриба.

Ранее отец политзаключенного рассказал, что у Павла Гриба прогрессирует цирроз печени, но в Ростове нет соответствующих специалистов, чтобы оказать квалифицированное лечение.

Как сообщал УНИАН, о задержании украинца Гриба стало известно 28 августа 2017 года. По словам его отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам посетить и осмотреть Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель обвинения изменила показания в пользу обвиняемого Гриба.