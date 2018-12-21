Кому повезет в 2019 году: предсказания астролога

Согласно предсказаниям на 2019 год, многих людей ожидает успех. Однако некоторым предстоит столкнуться с трудностями и препятствиями на пути к счастью.

Для многих людей 2019 год будет удачным, однако не обойдется и без трудностей.

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, какие возможности и неприятности ожидают нас в грядущем году, передает SlovoFraza.

По словам астролога, грядущий год станет удачным временем для перемен. Финансовая ситуация улучшится, появится шанс выгодно приобрести дорогостоящие товары, в том числе недвижимость. Этот период станет удачным для людей, желающих сменить работу, сферу деятельности или открыть собственное дело.

По словам Павла Глобы, в личной сфере жизни также произойдут перемены. Отношения в семьях улучшатся, конфликты будут решаться гораздо проще. Есть вероятность, что одинокие люди смогут найти любовь и даже вступить в брачный союз. Новый покровитель уважает семейные ценности, поэтому многие семейные пары смогут укрепить свой брак и внести гармонию в совместную жизнь. Для этого следует разделять работу и личную жизнь и посвящать больше времени близким людям.

Читайте такжеВремя перемен: гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака

Несмотря на положительные характеристики, Желтая Свинья не позволит вам полностью расслабиться. Нередко покровитель будет дарить благоприятные возможности, но наибольшего успеха добьются трудолюбивые люди. Старания принесут плоды и будут щедро вознаграждены.

Астролог заверил, что основная часть перемен произойдет именно в финансовой сфере жизни. Свинья — символ богатства, поэтому многим людям новый талисман принесет удачу и поможет приумножить доход. 2019 год пройдет под покровительством земной стихии, символизирующей финансы и процветание. При должных усилиях удастся продвинуться по карьерной лестнице, добиться повышения зарплаты и найти дополнительные источники заработка.

Ранее астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками декабря 2018 года. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.