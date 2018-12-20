Пугачева в синих леггинсах: в сети показали архивное фото с Примадонной
20:56, 20 декабря 2018Общество
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Архивное фото с Пугачевой вызвало фурор у подписчиков российского композитора.
Снимок датирован 1987 годом / фото instagram.com/igor_nikolaev_music
В сети появилась архивная фотография Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.
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Снимок на своей официальной странице в Instagram опубликовал российский певец и композитор Игорь Николаев. Кадр сделан во время его пребывания в Японии.
Рядом с артистом запечатлена Алла Пугачева с сияющей улыбкой и в зеленой тунике и синих леггинсах.
Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.
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