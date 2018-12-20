Лобода заинтриговала сеть "посланием" (фото)
20:24, 20 декабря 2018Общество
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Новое фото Светланы Лободы очень понравилось подписчикам.
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась в сети новым фото, на котором снова сделан акцент на губы.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в красной кофте на молнии, ее волосы распущены, а на губах традиционно красная помада. "Пусть будет все, как ты захочешь", - оставила под фото загадочное "послание" опальная Светлана Лобода.
Неизвестно, кому певица адресовала данное послание. Возможно, Тиллю Линдеманну, с которым ей приписывают роман.
В комментариях масса приятных для певицы слов: "Шикарная", "Бомба", "Какая красивая", "Идеальная".
Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.
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