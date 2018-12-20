Ани Лорак после новостей о разводе появилась в "траурных" перьях (фото)

Судебное разбирательство по разводу Ани Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Скандальная украинская певица Ани Лорак до сих пор не прокомментировала новости о разводе с Муратом, но и из соцсетей, как в октябре после видео с мужем-изменником, не исчезает.

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Наоборот - опальная артистка то и дело хвастается своими формами, выбирая наряды покороче и откровеннее. Так и в этот раз. Ани Лорак на своей странице в Instagram показала фото в черных перьях с оголенными плечами и ногами. Ее волосы распущены.

Ранее в распоряжение издания ТаблоID попало производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак. Судебное разбирательство по разводу Ани Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.