Лобода показала шпагат в воздухе и "взорвала" сеть (фото)

Всего за три часа снимок собрал почти 70 тысяч лайков.

Светлана Лобода продемонстрировала свою растяжку на свежем снимке. Певица села на шпагат, при этом сделала она это в воздухе.

Соответствующее фото артистка разместила на странице в Instagram.

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Всего за три часа снимок собрал почти 70 тысяч лайков и множество положительных комментариев.

"Растяжка - блеск!", "Обалдеть... какая растяжка! Вы умничка!", - написали восторженные комментаторы. Некоторые пользователи даже сравнили Лободу с Ларой Крофт.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи сети уличили Лободу в фотошопе.