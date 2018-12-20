Лобода показала шпагат в воздухе и "взорвала" сеть (фото)
15:45, 20 декабря 2018Общество
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Всего за три часа снимок собрал почти 70 тысяч лайков.
Лобода села на шпагат, при этом сделала она это в воздухе / Instagram Светлана Лобода
Светлана Лобода продемонстрировала свою растяжку на свежем снимке. Певица села на шпагат, при этом сделала она это в воздухе.
Соответствующее фото артистка разместила на странице в Instagram.
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Всего за три часа снимок собрал почти 70 тысяч лайков и множество положительных комментариев.
"Растяжка - блеск!", "Обалдеть... какая растяжка! Вы умничка!", - написали восторженные комментаторы. Некоторые пользователи даже сравнили Лободу с Ларой Крофт.
Как сообщал УНИАН, ранее пользователи сети уличили Лободу в фотошопе.
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