Каким знакам Зодиака 2019 год сулит большую удачу - прогноз астролога

2019 год подготовил множество позитивных перемен, поэтому будьте готовы к ним уже в первые несколько месяцев.

В предстоящем году звезды сулят легкость и простоту почти во всех начинаниях. Станет намного проще найти свое счастье, радость, удовлетворение и смысл в жизни.

2019 год подготовил множество позитивных перемен, поэтому будьте готовы к ним уже в первые несколько месяцев. Но, опять таки, наличие проблем не означает, что предстоящий год не будет для вас благоприятным. Астропрогноз на 2019 год публикует журнал "Клубер".

Лев (23 июля – 22 августа).

Независимо наличия или отсутствия удачи, вы все время будете убеждаться в том, что вы настоящая звезда среди всех знаков Зодиака. В любой ситуации вы всегда будете оказываться в центре внимания. И самое странное то, что для этого вам не нужно прикладывать много усилий. Все происходит настолько естественно, что вы просто будете ловить на себе восторженные взоры окружающих.

2019 год не будет идеальным, но ваше упорство и уверенность в себе помогут проложить вам путь вперед. Вы сможете преодолеть любые проблемы, а тяжелый труд обязательно принесет свои плоды.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря).

Вас можно смело назвать самым авантюрным знаком Зодиака. Стрелец является свободным мыслителем от природы, и думает он всегда нестандартно. У рожденных под этим знаком очень творческая натура, а потому все их мысли носят креативный характер. Такие люди не любят ни в чем себя ограничивать.

Именно ваше врожденное любопытство в 2019 году приведет вас к успеху. Отсутствие страха позволит вам рисковать и искать самые разные возможности оставить в этой жизни какой-то след после себя.

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Дева (23 августа – 22 сентября).

2018 год не был благосклонным к Девам. Но вам не стоит беспокоиться, потому что в 2019 году ваша удача повернется к вам лицом. На самом деле, предстоящий год станет одним из лучших в вашей жизни. Вас ждет масса эмоциональных и физических удовольствий, а еще вы найдете нужное время для того, чтобы позаботиться о важных для вас отношениях.

В новом году будьте готовы к знакомству и сближению с людьми, которые наполнят вашу жизнь смыслом и ценностью. Кто знает, быть может вы даже встретите свою родственную душу. Но для начала необходимо убедиться, что ваши сердце и разум все время открыты.

Скорпион (23 октября – 22 ноября).

Если вы уже давно ищете себе партнера, с которым можно было бы построить сильные и стабильные отношения, то вам будет приятно узнать, что в 2019 году звезды благоволят вам в любовных делах. И ждать придется совсем немного, потому что многие Скорпионы встретят свою любовь в самом начале года.

Вы либо возродите пламя былых отношений, либо же в вашу жизнь ворвется кто-то совершенно новый. В любом случае это будет глоток свежего воздуха в личной жизни, который вы с радостью разделите со своим партнером. И эта любовь продлится очень и очень долго.

Рыбы (19 февраля – 20 марта).

Рыб в новом году тоже ждут успехи на личном фронте. Однако, в отличие от Скорпиона, вам придется немного подождать. И не забудьте о том, что зону комфорта нужно периодически покидать. Ваша грядущая любовь придет к вам внезапно, поэтому убедитесь, что не ограничиваете свою авантюрную натуру.

Как сообщал УНИАН, астролог рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году.