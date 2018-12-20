«Я трогала его за все»: Леся Никитюк рассказала об отношениях с участником "Танцев со звездами"

Никитюк рассказала об отношениях с Иракли Макацария.

На YouTube-канале Люкс ФМ вышел новый выпуск проекта "Слава+", в котором Леся Никитюк рассказала о личной жизни и участии в Танцях з зірками 2018.

Невозможно было не спросить у Леси о некой химии, возникшей на проекте между ней и Иракли Макацария. Как оказалось, Никитюк знает много чего интересного о теле грузинского красавчика, да и отношения у них были особенные.

«Я трогала его за все, что только могла, но он меня — нет. Это только после свадьбы (смеется). Многие подруги мне писали, спрашивали: «Ну какой Иракли?» А что я им скажу, когда я не знаю? Я должна была попробовать, какой он. Да, он мягкий, нежный, накаченный, но бицепс у него даже перекаченный. А еще у него левый сосок больший, чем правый. Хоть где-то он не совсем идеальный!» — заявила Леся Никитюк в программе "Слава+".

Ранее Никитюк поделилась своими воспоминаниями о «Танцах» и рассказала, за что ей до сих пор приходится краснеть.