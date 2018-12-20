"Поплыли" пол и двери: пользователи сети уличили Лободу в фотошопе (фото)

Пользователи сети под свежим фото Лободы в Instagram обратили внимание, что линии пола и двери неровные.

Светлана Лобода часто радует своих поклонников снимками стройной фигуры в Instagram. Певица поражает своей стройностью и тонкой талией. Однако, как выяснилось, в этом есть заслуга не только правильного питания и спорта, но и фотошопа.

Так, пользователи сети под свежим фото Лободы в Instagram обратили внимание, что линии пола и двери неровные, а следовательно снимок подвергался обработке.

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"Я одна заметила этот неровный пол?", "А от пола, который поплыл от фотошопа, вы не умерли?", "Про нервный пол уже писали?", "А что с полом?", "Полы и дверь, вы уже поплыли?", "Ой, у Вас пол поплыл", "А что, пол стал лавой?", - наперебой делятся своими наблюдениями пользователи.

Как сообщал УНИАН, опальные Лобода и Лорак выступили на закрытой вечеринке в Киеве.