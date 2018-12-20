Секса больше нет: украинцы предпочитают смотреть телевизор и делать уборку

Эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Работа, телевизор и виртуальная жизнь заменяет украинцам секс. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны.

Об этом пишет журнал "Новое время".

Так, в рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте. Его обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.

На сексуальные отношения колоссальное влияние оказывает прогрессирующая нехватка времени, связанная с современным образом жизни, говорят эксперты. По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни. При этом секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность.

“Наш мозг не различает чувства, возникающие от реальных отношений и от просмотра, например, [эротической] картинки или фильма, — констатирует Кухтина. — И реальные чувства гасятся таким вот суррогатным путем”.

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Психологи отмечают: если раньше сексуальная активность снижалась как фактор возрастных изменений, то теперь это следствие образа жизни. Львиную долю энергии современного человека съедают работа, саморазвитие и личностный рост, а на сексуальные игры не остается ни времени, ни сил. В итоге пары живут годами без половой близости вообще, оставаясь в хороших братско-сестринских отношениях.

Исследование, проведенное группой Рейтинг в уходящем году, показало: секс — источник радости только для каждого пятого взрослого жителя страны. Со значительным отрывом его опережают семья (74%), работа (25%) и даже домашние животные (24%).

“Секс как сложная энергозатратная вещь уходит на второй план”, — констатирует Эдуард Ливинский, сексолог и психотерапевт. По его словам, дело в том, что сейчас в обществе доминирует аутистический способ коммуникации — когда человек замкнут сам на себе. Не способствуют повышению либидо также стресс, постоянное напряжение, нестабильность, что особенно остро отражается на мужской сексуальности.

Также эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Еще одна причина того, что из спален украинцев уходит страсть, — рост популярности онлайн-порнографии. А Украина в 2018 году впервые вошла в топ-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика крупнейшего мирового порносайта Pornhub, оказавшись на 16-м месте в рейтинге и в первой пятерке по времени, проведенном на этом ресурсе.

Полный текст статьи читайте в журнале "Новое время".

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