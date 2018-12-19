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"Не хватает папы": Ани Лорак после новости о разводе показала фото с дочкой

20:45, 19 декабря 2018
Общество
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Ани Лорак разводится с мужем / instagram.com/anilorak

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Фото она показала в Instagram. Ани Лорак не оставила подписи к фото. Фанаты Ани Лорак пишут, что хотели бы видеть на фото всю семью.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Каролина, вы с Соней очень классные", "Вот она настоящая, искренняя и самая сильная любовь", "А почему Мурата нет", "Как хочется вас с Муратом снова увидеть вместе", "Не хватает папы", - пишут в сети.

Как сообщалось, Ани Лорак подала на развод еще 4 декабря. Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.

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Теги: #развод#Ани Лорак#певица Ани Лорак