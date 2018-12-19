Настя Каменских взорвала сеть фотографией в пижаме
Украинская певица Настя Каменских вызвала восторг у своих фанатов фотографией в пижаме.
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Фото она показала в Instagram. На фото Каменских позирует в блестящей пижаме с микрофоном. Фанаты остались в восторге от образа певицы.
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"Бомба", "Какая шикарная", "Настя, ты просто прелесть", "Самая классная", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских показала аппетитные формы в откровенном наряде.