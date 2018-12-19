Настя Каменских взорвала сеть фотографией в пижаме

Фанаты певицы в восторге от ее "домашнего" образа в пижаме.

Украинская певица Настя Каменских вызвала восторг у своих фанатов фотографией в пижаме.

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Фото она показала в Instagram. На фото Каменских позирует в блестящей пижаме с микрофоном. Фанаты остались в восторге от образа певицы.

"Бомба", "Какая шикарная", "Настя, ты просто прелесть", "Самая классная", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских показала аппетитные формы в откровенном наряде.