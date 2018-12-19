В Киеве зажгли главную елку Украины (фоторепортаж)

В этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.

На Софийской площади в Киеве зажгли главную елку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, в этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.

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Празднование по случаю открытия главной елки началось в 18.00. Для гостей праздника выступят НАОНІ Orchestra, DeluxeSound Dj's Exclusive Mix – Dj Slap & НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актеры фильмы о Святом Николае «Тільки Диво», RIYA. Хедлайнернером концерта станет группа «СКАЙ».

В этом году 25-метровая елка будет украшена более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых будут иметь форму кристаллов. Еще одной новинкой станет экран, с помощью которого посетители будут передавать праздничные поздравления.

Кроме концерта, гостей праздника будут ждать первый поезд желаний «Полярный Экспресс», несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес и др.

Ранее сообщалось, что 19 декабря в столице в связи с зажжением на Софийской площади главной новогодней елки Украины будут изменены маршруты троллейбусов № 6, 16, 18.