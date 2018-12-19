Время перемен: гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 2019 год, при помощи которого вы узнаете о предстоящих событиях и сможете избежать опасных моментов.

Астрологи утверждают, что в 2019 году многие смогут исправить старые ошибки и изменить свою жизнь к лучшему.

Более подробно о том, что ожидает представителей разных знаков Зодиака, вы сможете узнать из гороскопа портала SlovoFraza.

Овен

Наиболее благоприятный период ожидается в начале года. В это время усиленный Марс подарит массу новых возможностей и неожиданных событий, которые смогут изменить жизнь Овнов в лучшую сторону. Но уже с середины февраля покровитель ослабнет в созвездии Тельца: влияние этого Знака может пагубно отразиться на энергетике огненных Овнов и снизить их продуктивность. Чтобы сохранять энергию и хорошее настроение, до конца года представителям этого созвездия стоит использовать дополнительные источники сил. Астрологи уверяют, что в 2019 году упорство и целеустремленность помогут Овнам добиться успеха, укрепить свои позиции и найти решение старых проблем.

Телец

В первой половине года Тельцам предстоит решать старые проблемы. Это время станет напряженным, но потраченные нервы и энергия стоят результата. Нестабильная энергетика Луны будет меняться постоянно, поэтому в некоторые дни Тельцы могут ощущать упадок жизненных сили неуверенность в себе. В мае покровитель Меркурий перейдет в усиленную позицию. С этого момента Тельцы смогут ощутить спокойствие и гармонию. Финансовые проблемы уйдут на задний план и дадут знать о себе только в декабре 2019 года. Однако астрологи акцентируют внимание и на усиленной Венере, которая поможет Тельцам найти вторую половинку или укрепить текущие отношения.

Близнецы

В первые месяцы 2019 года глобальных перемен не ожидается. В это время Близнецам рекомендуется строить планы на будущее, искать новые возможности и задумываться о том, как изменить свою жизнь и стать успешнее. Поиски новой работы пройдут удачно, особенно для тех, кто желает найти свое истинное предназначение. Вторая половина года станет насыщенной в плане работы и финансов. Покровитель Меркурий поспособствует достижению поставленных целей и поможет избавиться от денежных проблем. В личной сфере астрологи не прогнозируют глобальных изменений, однако Близнецы, которые желают найти любовь, все же смогут познакомиться с человеком, с которым увидят совместное будущее. Перейти на более серьезный уровень отношений удастся уверенным в себе Близнецам.

Рак

В 2019 году Раков ожидает целый ряд перемен. Возможностей для улучшения качества жизни станет больше, поэтому есть все шансы, что именно в этом году Раки смогут реализовать себя и добиться заслуженного успеха. Астрологи советуют не бояться изменений и настроиться на позитивную волну уже в начале года. Влияние Луны может спровоцировать череду неприятных моментов, но справиться с ними не составит труда. Под воздействием Юпитера заметно повысится уверенность и работоспособность Раков, но не стоит посвящать все время работе и делам, так как и личная сфера жизни может нуждаться во внимании.

Лев

Удачное положение звезд и планет поспособствуют внешним переменам и духовному росту. В течение двенадцати месяцев может измениться многое, начиная с работы и заканчивая мировоззрением. Львы смогут изменить приоритеты уже в марте 2019 года. В этот период Солнце станет сильнее, а влияние покровителя поможет обрести силу и уверенность. Грандиозных успехов добьются те, кто не боится перемен и движется к своим целям, невзирая на трудности. Под воздействием Юпитера представители Знака Льва смогут завести полезные знакомства, найти друзей или обрести вторую половинку. Конец года станет эмоциональным временем. В этот период можно найти новые источники вдохновения, развить таланты и подвести итоги прошедших месяцев.

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Дева

2019 год потребует от Дев повышенной активности на работе, в делах и быту. Необходимо приложить чуть больше усилий, чтобы достичь поставленных целей, и плоды стараний станут заметны уже в середине года. Весной покровитель Меркурий станет сильным, и Девы смогут получить новые знания, развить полезные навыки, а также применить полученную информацию на практике. В 2019 году астрологи советуют тщательно обдумывать каждое свое действие. Любой неверный шаг может разрушить все, чтобы было достигнуто тяжким трудом. Времени на исправление ошибок не будет, поэтому в трудных ситуациях стоит полагаться на интуицию, а вот прислушиваться к советам окружающих нужно только в крайних случаях.

Весы

2019 год наполнят яркие события и удивительные возможности, но не стоит браться за все и сразу, иначе можно потерпеть поражение во всех начинаниях. С 26 марта по 19 апреля Венера будет усилена, поэтому в это время Весов ожидают неожиданные романтические приключения, которые могут привести к серьезным отношениям. Сатурн поможет добиться успехов в работе. 2019 году станет успешным для уверенных в себе Весов, которые не боятся рисков и самостоятельно преодолевают любые препятствия. В конце года успеха добьются те, кто шел к своим целям в течение всех предшествующих месяцев.

Скорпион

Начало года благоприятно для новых начинаний и привлечения позитивных перемен. В это время Скорпионы получат энергетическую поддержку Марса и благодаря этому смогут изменить свою жизнь. Зима — удачное время для поиска новой работы, повышения по должности, смены места жительства, заключения договоров и деловых знакомств. Любые перемены позволят Скорпионам расширить горизонты, продвинуться к желанным целям и найти новые источники заработка. В личной жизни астрологи прогнозируют трудности. Влияние Венеры может разрушить текущие отношения и подтолкнуть Скорпионов к необдуманным поступкам, о которых придется пожалеть впоследствии. Поиски новой любви не увенчаются успехом, а знакомства в противоположным полом приведут к череде мимолетных романов.

Стрелец

В 2019 году Стрельцам стоит пойти на риск и попробовать себя в новых сферах деятельности. Поиски истинного предназначения станут успешными, однако для достижения желаемого потребуется время. Покровитель Солнце поможет Стрельцам оправиться от негативных событий прошлого и вновь ощутить почву под ногами. Вероятно, представители этого созвездия смогут найти причины своих неудач и оставят их в прошлом. Большую часть времени стоит посвятить самоанализу и активным действиям, чтобы найти новые пути к своим целям и стать счастливее.

Козерог

Позитивное влияние Сатурна поможет Козерогам работать упорнее, а подъем жизненной энергии станет заметен уже в начале 2019 года. С первых месяцев необходимо приступить к новым начинаям и нацелиться на реализацию намеченных планов. Гороскоп обещает Козерогам кардинальные перемены, которые отразятся буквально на всех сферах жизни. Удача станет сопутствовать тем, кто не прячется от новых возможностей и смело идет на риск. В середине года могут возникнуть препятствия, преодолев которые Козероги смогут изменить жизнь к лучшему. События грядущего года могут истощить энергетический запас, поэтому в декабре стоит отправиться в долгожданный отпуск.

Водолей

В течение года Водолеев могут посещать гениальные идеи, которые найдут воплощение в реальной жизни. Благодаря воздействию Сатурна представители этого созвездия смогут добиться поставленных целей и продвинуться по карьерной лестнице. Многие смогут осознать старые ошибки и найти их решение, после чего жизнь Водолеев станет открыта для положительных перемен. В грядущие месяцы покровитель Нептун будет оставаться в усиленной позиции. Благодаря его влиянию Водолеи смогут завести знакомство с влиятельными людьми и найти подходящего делового партнера для запуска собственного проекта.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам побороть свои страхи, так как в 2019 году они станут главным препятствием на пути к успеху и положительным переменам. Не стоит посвящать окружающих в свои планы, так как даже в кругу близких людей могут найтись завистники, которые захотят вмешаться в личные дела Рыб.Сатурн окажет сильное позитивное воздействие на энергетику, поэтому Рыбам удастся завершить начатое и приступить к новым делам. Весеннее время года наполнится романтическими событиями. Благодаря влиянию Венеры представители этого созвездия смогут найти любовь или перевести отношения на новый уровень.

Ранее астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками декабря 2018 года. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.