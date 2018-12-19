Жаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (видео)
14:55, 19 декабря 2018Общество
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В сети волна возмущения, ведь фанаты уверены, что у Лободы роман с Тиллем Линдеманном, а в тизере клипа она целуется с другим мужчиной.
#instadrama💔 ссылка в профиле 👆🤭 так сильно жду ..... #останемсядрузьями
Опальная украинская певица Светлана Лобода представила в сети тизер клипа на песню Instadrama.
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Новым отрывком будущего клипа артистка поделилась в Instagram. В нем она появилась в образе жгучей брюнетки, которая слилась в страстном поцелуе с неизвестным мужчиной.
"Красиво", "Когда выйдет полное видео?", "Крутая", "Вы прекрасна", "Бомбезная", "Хитяра", "Страсть", "Горячо", - пишут в комментариях под видео.
Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.
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