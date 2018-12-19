Жаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (видео)

В сети волна возмущения, ведь фанаты уверены, что у Лободы роман с Тиллем Линдеманном, а в тизере клипа она целуется с другим мужчиной.

Переглянути цей допис в Instagram #instadrama💔 ссылка в профиле 👆🤭 так сильно жду ..... #останемсядрузьями Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 19 Гру 2018 р. о 2:50 PST

Опальная украинская певица Светлана Лобода представила в сети тизер клипа на песню Instadrama.

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Новым отрывком будущего клипа артистка поделилась в Instagram. В нем она появилась в образе жгучей брюнетки, которая слилась в страстном поцелуе с неизвестным мужчиной.

"Красиво", "Когда выйдет полное видео?", "Крутая", "Вы прекрасна", "Бомбезная", "Хитяра", "Страсть", "Горячо", - пишут в комментариях под видео.

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.