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Леся Никитюк рассказала, за что ей стыдно после «Танцев со звездами»

14:19, 19 декабря 2018
Общество
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Леся Никитюк поделилась неприятными воспоминаниями о шоу / скриншот

В программе "Слава+" она призналась, за что ей до сих пор стыдно и кто по ее мнению должен был победить.

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К первому выступлению девушка готовилась около месяца и все равно умудрилась забыть большую часть движений.

Самое обидное для нее было то, что после всех стараний и приложенных усилий, жюри не спешило ставить высокие балы. "Тебе говорят, простите, вы вообще кто и что вы тут сейчас станцевали?", — вспоминает Леся.

В конце каждого эфира Никитюк хотела уйти из проекта. Каждый танец для нее был финальным. Но голоса зрителей помогали звезде оставаться в шоу и продолжать бороться.

«Мне не стыдно ни за что, что я вытворяла в этом шоу. Абсолютно нет. Я была такой, какая я дома, какая я есть.»

Леся Никитюк сообщила, что не собиралась меняться, становиться какой-то «леди» и «идти гулять по Променаду с белым пуделем в руках». Возможно, именно по этой причине она вырвалась в лидеры, несмотря на низкие оценки судей.

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