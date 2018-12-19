Известная украинская модель полностью разделась для фото
13:43, 19 декабря 2018Общество
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Снимок голой украинской модели "взорвал" сеть.
Многие восхищены фото модели / фото instagram.com/alina_baikova
Известная украинская модель Алина Байкова - подруга голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поделилась в сети откровенным фото.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Байкова позирует голой, с полотенцем на голове. "Тяжелая робота", - написала модель.
Как сообщал УНИАН, сестры Кардашьян-Дженнер продолжают эпатировать публику. 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram провокационное фото в совершенно прозрачном, усыпанном блестками платье.
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