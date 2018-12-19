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Известная украинская модель полностью разделась для фото

13:43, 19 декабря 2018
Общество
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Многие восхищены фото модели / фото instagram.com/alina_baikova

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Байкова позирует голой, с полотенцем на голове. "Тяжелая робота", - написала модель.

Как сообщал УНИАН, сестры Кардашьян-Дженнер продолжают эпатировать публику. 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram провокационное фото в совершенно прозрачном, усыпанном блестками платье.

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Теги: #фото#модель