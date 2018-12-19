Известная украинская модель полностью разделась для фото

Снимок голой украинской модели "взорвал" сеть.

Известная украинская модель Алина Байкова - подруга голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поделилась в сети откровенным фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Байкова позирует голой, с полотенцем на голове. "Тяжелая робота", - написала модель.

Как сообщал УНИАН, сестры Кардашьян-Дженнер продолжают эпатировать публику. 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram провокационное фото в совершенно прозрачном, усыпанном блестками платье.