Ани Лорак подала на развод - суд пройдет 24 декабря (документ)

Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, которая попала в СМИ еще в октябре, оказалось правдивой.

Певица действительно подала на развод еще 4 декабря.

В распоряжение издания "ТаблоID" попало производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак.

Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.