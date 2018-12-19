Ани Лорак подала на развод - суд пройдет 24 декабря (документ)
13:25, 19 декабря 2018Общество
932 0
Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.
Певица действительно подала на развод еще 4 декабря / Instagram Ани Лорак
Информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, которая попала в СМИ еще в октябре, оказалось правдивой.
Певица действительно подала на развод еще 4 декабря.
В распоряжение издания "ТаблоID" попало производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак.
ТаблоID
Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.
Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter