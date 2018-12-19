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Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве (фото)

12:42, 19 декабря 2018
Общество
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Платье состоит из топа и полупрозрачной сверкающей юбки / Instagram Вера Брежнева

Для своего выхода артистка выбрала оригинальное платье от CHAPURIN и белую шубу от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Свой образ Брежнева дополнила полусапожками в тон от Sergio Rossi.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в латексе поразила стройной фигурой.

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Теги: #певица#Вера Брежнева