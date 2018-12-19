Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве (фото)
12:42, 19 декабря 2018Общество
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Для своего выхода артистка выбрала белую шубу от украинского бренда LUVI.
Платье состоит из топа и полупрозрачной сверкающей юбки / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева продемонстрировала эффектный образ на премьере фильма "Ёлки последние" в Москве.
Для своего выхода артистка выбрала оригинальное платье от CHAPURIN и белую шубу от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).
Свой образ Брежнева дополнила полусапожками в тон от Sergio Rossi.
Как сообщал УНИАН, Брежнева в латексе поразила стройной фигурой.
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