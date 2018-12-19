Потап показал подарок от святого Николая (фото)

По словам Потапа, он невероятно рад подарку и очень благодарен святому Николаю.

Потап показал поклонникам, что ему принес к празднику святой Николай. На своей странице в Instagram артист разместил зимние фото, на которых позирует с новым массивным кулоном на шее с надписью "Не с кем базарить".

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По словам Потапа, он невероятно рад подарку и очень благодарен святому Николаю. Отметим, что это уже не первое массивное украшение рэп-исполнителя. Судя по фото, таких украшений у артиста уже три, только с разными надписями.

Однако подписчики Алексея Потапенко неоднозначно оценили надпись на одном из украшений.

"Впечатление, что и правда с вами не о чем базарить...Где ваши новые глубокие песни?", "Дожился! Не с кем поговорить", "Какой папа? Далеко вам сеньор до рэпера. У вас ни одной песни рэперской нет. Не обманывайте себя и народ", – написали юзеры. Другие же пользователи сети предположили, что надпись на кулоне – это название будущего трека Потапа.