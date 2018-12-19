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Муж Оли Поляковой перевоплотился в святого Николая и засыпал всю семью подарками

12:13, 19 декабря 2018
Общество
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Полякова с детьми / скриншот

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"Мы все проснулись, у нас был святой Николай в виде моего мужа. Он всем принес подарки. Мне подарил шаль, Марусе подарил шапочку и шарфик, а Алисе подарил красивый рюкзачок как для взрослой, и она очень радуется", - поделилась Полякова в эфире "Сніданку з 1+1"

Певица добавила, что она обычно сама выполняет в семье роль святого Николая, но на этот раз ее муж решил самостоятельно устроить своим девушкам праздник.

Кстати, недавно дочери Поляковой - 13-летняя Маша и 7-летняя Алиса - взорвали Сеть соревнованием, кто лучше поет. 

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Теги: #День Святого Николая#Оля Полякова