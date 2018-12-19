Муж Оли Поляковой перевоплотился в святого Николая и засыпал всю семью подарками

Певица Оля Полякова рассказала, как ее муж Вадим в День святого Николая засыпал их с дочками подарками.

Читайте такжеДень Святого Николая - стихи, песни, открытки и поздравления

"Мы все проснулись, у нас был святой Николай в виде моего мужа. Он всем принес подарки. Мне подарил шаль, Марусе подарил шапочку и шарфик, а Алисе подарил красивый рюкзачок как для взрослой, и она очень радуется", - поделилась Полякова в эфире "Сніданку з 1+1".

Певица добавила, что она обычно сама выполняет в семье роль святого Николая, но на этот раз ее муж решил самостоятельно устроить своим девушкам праздник.

Кстати, недавно дочери Поляковой - 13-летняя Маша и 7-летняя Алиса - взорвали Сеть соревнованием, кто лучше поет.