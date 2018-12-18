Скандальная Светлана Лобода анонсировала новый клип (видео)

В тизере клипа на песню Instadrama Лобода целуется с неизвестным мужчиной.

Переглянути цей допис в Instagram #instadrama💔 #soon что скажете ?🥰 ждёте так же как жду его я ? Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 18 Гру 2018 р. о 9:25 PST

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, обрадовала своих поклонников, намекнув на скорый выход клипа на песню Instadrama.

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Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. "Instadrama, soon (скоро, - УНИАН.). Что скажете? Ждете так же, как жду его я?", - говорится в сообщении Лободы.

Ранее в сети появился тизер клипа опальной украинской певицы Светланы Лободы на песню Instadrama. В нем есть весьма откровенные сцены, где певица, превратившись в жгучую брюнетку, целуется с неизвестным мужчиной.

Напомним, скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве. По информации СМИ, артисты пели на дне рождения Марины Кондауровой. Отметим, что ранее девушка с таким именем входила в число самых завидных невест Горловки.