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Скандальная Светлана Лобода анонсировала новый клип (видео)

21:16, 18 декабря 2018
Общество
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, обрадовала своих поклонников, намекнув на скорый выход клипа на песню Instadrama.

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Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. "Instadrama, soon (скоро, - УНИАН.). Что скажете? Ждете так же, как жду его я?", - говорится в сообщении Лободы.

Ранее в сети появился тизер клипа опальной украинской певицы Светланы Лободы на песню Instadrama. В нем есть весьма откровенные сцены, где певица, превратившись в жгучую брюнетку, целуется с неизвестным мужчиной.

Напомним, скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве. По информации СМИ, артисты пели на дне рождения Марины Кондауровой. Отметим, что ранее девушка с таким именем входила в число самых завидных невест Горловки. 

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Теги: #видео#Светлана Лобода