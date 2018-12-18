цей матеріал доступний українською

Опальная Ани Лорак анонсировала на "Интере" свое шоу "Дива", с которым исколесила Россию (видео)

18:57, 18 декабря 2018
Общество
231 0

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на скандальном украинском телеканале - "Интере".

Читайте также"Что с губами?": новое фото Ани Лорак ужаснуло сеть

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Ура! Буду смотреть вместе с вами! В канун Нового года! Шоу "Дива", телеканал "Интер", 29 декабря в 22:15", - написала Ани Лорак.

Ранее скандальная украинская певица Ани Лорак написала слова благодарности всем причастным к ее шоу "Дива", с которым она объездила Россию, и опубликовала видео своего выступления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Интер#Ани Лорак