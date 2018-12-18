Опальная Ани Лорак анонсировала на "Интере" свое шоу "Дива", с которым исколесила Россию (видео)

Также ранее СМИ писали, что Лорак выступит на "Интере" на новогоднем концерте.

Переглянути цей допис в Instagram ❤️ Ура! Буду смотреть вместе с вами! В канун Нового года! 💥 #ШОУДИВА 💥 Телеканал «ИНТЕР» 💥 29 декабря в 22:15. directed. by @olegbodnarchuk Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 18 Гру 2018 р. о 7:41 PST

Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на скандальном украинском телеканале - "Интере".

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Ура! Буду смотреть вместе с вами! В канун Нового года! Шоу "Дива", телеканал "Интер", 29 декабря в 22:15", - написала Ани Лорак.

Ранее скандальная украинская певица Ани Лорак написала слова благодарности всем причастным к ее шоу "Дива", с которым она объездила Россию, и опубликовала видео своего выступления.