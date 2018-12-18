Пугачева возвращается на сцену: в сети бурно отреагировали

Алла Пугачева даст сольный концерт в честь своего 70-летия.

Поклонники творчества Аллы Пугачевой обрадовались новости о ее возвращении на сцену. Речь идет о юбилейном концерте артистки, который состоится 17 апреля 2019 года. В комментариях многие желают Примадонне здоровья и вдохновения.

Грядущему концерту артистки обрадовались и ее коллеги, среди которых Сергей Лазарев, Елена Воробей, Яна Рудковская, Вера Брежнева.

Наташа Королева опубликовала отдельный пост в Instagram, написав: "Как круто! Алла Борисовна, дай Бог сил и здоровья! Я думаю, это будет шедевр! Ждем!".

Экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров назвал "потрясающей новостью" известие о том, что она выступит с юбилейным концертом. "Потрясающая новость под занавес уходящего года!", - написал он в Instagram.

В свою очередь, муж Примадонны Максим Галкин просто поделился афишей предстоящего юбилейного концерта певицы, не написав ни слова.

"Ну все, я знаю, куда я пойду 17 апреля 2019 года! Творчества, сил, вдохновения и здоровья, дорогая и любимая", — написал российский певец и композитор Игорь Николаев.

Но есть и недоброжелатели. Так, ранее музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии StarHit нелестно высказался в адрес Пугачевой: "Алла закончилась как певица. К сожалению, она — одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать: голос пропал, не осталось ничего от тембра".

Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.