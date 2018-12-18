СМИ узнали, кому пели опальные Лорак и Лобода на частной вечеринке в Киеве (видео)

Закрытая вечеринка прошла в Career at Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Судя по информации, опубликованной в Instagram концертного директора Дяди Жоры, корпоратив был посвящен дню рождению "просто хорошей девушки, которую очень любит муж", а сам концерт являлся подарком от него. Как стало известно "Стране" артисты пели на дне рождения Марины Кондауровой.

Ведущими мероприятия были Дядя Жора и Леся Никитюк.

Отметим, что ранее девушка с таким именем входила в число самых завидных невест Горловки. Согласно информации на сайте Горловки, Марина Кондаурова - знатный любитель люксовых автомобилей, училась в Донецком национальном университете.