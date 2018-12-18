The Hardkiss показали клип о "токсических" отношениях (видео)

Клип на песню "Коханці" The Hardkiss появился на Youtube-канале группы 18 декабря. "Коханці" – одна из самых масштабных работ группы. Ради видео музыканты построили в съемочном павильоне целый город.

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По словам Юлии Саниной, картинка получилась довольно кинематографической, в клип заложили много символики.

Режиссерами видео стали гитарист группы The Hardkiss Вал Бебко, а также Инна Грабарь. Кроме того, музыканты сотрудничали с оператором Ярославом Пилунским, известным по работе над фильмами Братья. Последняя исповедь, Вавилон’13 и Вий.

Напомним, песня "Коханці" вошла в третий студийный альбом The Hardkiss "Залізна ластівка", премьера которого состоялась 19 сентября 2018 года.