Певица-трансгендер Зианджа показала себя в детстве (фото)
10:25, 18 декабря 2018Общество
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В stories Instagram певица опубликовала свои детские снимки.
Украинская трансгендерная певица Зианджа в stories Instagram обнародовала свои детские снимки, на которых запечатлена еще будучи мальчиком.
Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал", а также шоу "Голос". Он ушел со сцены 10 лет назад.
В 2014 году молодой человек сменил пол.
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