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Певица-трансгендер Зианджа показала себя в детстве (фото)

10:25, 18 декабря 2018
Общество
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Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал",  а также шоу "Голос". Он ушел со сцены 10 лет назад. 

В 2014 году молодой человек сменил пол.

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Теги: #Зианджа на сцене