Певица-трансгендер Зианджа показала себя в детстве (фото)

В stories Instagram певица опубликовала свои детские снимки.

Украинская трансгендерная певица Зианджа в stories Instagram обнародовала свои детские снимки, на которых запечатлена еще будучи мальчиком.

Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал", а также шоу "Голос". Он ушел со сцены 10 лет назад.

В 2014 году молодой человек сменил пол.