Скандальная участница "Танцев со звездами" показала пикантное фото
10:24, 18 декабря 2018Общество
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На фото Леся демонстрирует свою отличную фигуру в черном бархатном боди.
Ведущая позирует со своим парикмахером / Instagram Леся Никитюк
Украинская телеведущая и самая скандальная участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк поделилась с поклонниками свежими фото. Длинноногая блондинка показала в сети новое сексуальное фото в белье.
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
На фото Леся демонстрирует свою отличную фигуру в черном бархатном боди. На другом снимке ведущая позирует в длинном черном платье в горошек с очень высоким разрезом.
Instagram Леся Никитюк
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