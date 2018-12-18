Скандальная участница "Танцев со звездами" показала пикантное фото

На фото Леся демонстрирует свою отличную фигуру в черном бархатном боди.

Украинская телеведущая и самая скандальная участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк поделилась с поклонниками свежими фото. Длинноногая блондинка показала в сети новое сексуальное фото в белье. Снимок она опубликовала в своем Instagram. На фото Леся демонстрирует свою отличную фигуру в черном бархатном боди. На другом снимке ведущая позирует в длинном черном платье в горошек с очень высоким разрезом. Как сообщал УНИАН, огромные губы Лободы вызвали споры в Instagram.

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