Везунчики Рыбы и неудачники Девы: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю.

На этой неделе, согласно прогнозу астролога Павла Глобы, полезно будет решать все самые важные дела. Настало время решить проблемы, которые больше нельзя откладывать на потом.

Представителям многих Знаков придется справляться с давлением самостоятельно, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам астролог советует начать мыслить позитивно. Если этого не сделать, то удача отвернется от них. В целом, все будет складываться у позитивных Овнов очень благоприятно. В любовной сфере можно смело заниматься совместными делами, отправляться в путешествия. Могут появиться некоторые проблемы во взаимоотношениях, но они не будут катастрофическими. Нужно быть более терпеливыми и добродушными. В финансовой сфере Павел Глоба советует представителям этого Знака не давать пустых обещаний и продолжат трудиться на благо общего дела. Жизнь Овнов на этой неделе не изменится, но люди этого Знака смогут существенно продвинуться в подготовке почвы для этого процесса. Это очень полезное время для покупок и финансовой активности, наполненное удачей.

Телец

Тельцам нужно проявить активность, но не стоит надеяться на помощь окружающих. Вообще, от людей будет исходить некий негатив, поэтому стоит как следует защитить себя от чужой отрицательной энергетики. Для поиска партнеров, второй половинки и друзей эта неделя совсем не подходит, но легкий флирт и романтика принесут свои плоды. Астролог советует Тельцам расслабиться и плыть по течению, особенно, в самый позитивный день недели — воскресенье. Лучше на этой неделе не брать в долг и не давать взаймы. Стоит как можно осторожнее тратить деньги и не игнорировать скидки, ведь их может скоро не быть. Тем, кто не начал подготовку к Новому году, лучше начать ее незамедлительно, потому что новогоднее настроение подарит представителям этого Знака много позитива и удачи.

Близнецы

Близнецам Павел Глоба советует уповать на силу позитивного мышления. Она поможет им привлечь в свою жизнь удачу во всех сферах жизни. Начать мыслить позитивно стоит уже с самого понедельника, потому что первые два недели станут самыми продуктивными и позитивными из всех. В конце рабочей недели Близнецов ожидают внезапные ссоры и скандалы, выяснение отношений и неурядицы на работе. На выходных ситуация стабилизируется. Стоит опасаться проблем с внимательностью и памятью, но это не будет означать, что стоит просить помощи у окружающих. Самостоятельные Близнецы смогут достичь гораздо больших успехов, нежели те, кто привык работать в команде. Представителям этого Знака Зодиак Павел Глоба советует не ссориться и не спорить с окружающими. Лучше заняться теми делами, которые имеют действительно высокий уровень важности.

Рак

Отголоски крайне опасного дня - понедельника - будут ощутимы и в любой последующий день недели — скучно Ракам не будет точно. Этих людей могут постоянно преследовать различные проблемы. Стоит отказаться от крупных приобретений. Покупать подарки к Новому году пока не стоит. Это будет время общения и обмена опытом. Полезными станут встречи со старыми друзьями, родственниками. 18, 19 и 20 числа можно смело посещать корпоративы, шумные мероприятия. Это будут три самых волшебных дня недели, в которые удастся решить все самые основные проблемы. На неделе возможны крупные споры и полемика.

Лев

Благоприятные дни для Львов на этой неделе разбросаны — речь идет о пятнице и субботе. Павел Глоба отмечает крайне высокий уровень негативной энергетики в четверг. Это будет самый опасный день недели, в который не стоит браться за новые важные дела. Вообще, эта неделя в целом не очень хорошо подходит для новых начинаний, но в четверг это может стоит Львам удачи на долгий срок. Это хороший отрезок времени для глубокого психологического самоанализа, для самокритики. Неделя будет удачной для работы над собой, общения с людьми и интеллектуальной деятельности. На выходных астролог советует Львам заняться домашними делами, чтобы отвлечься от переживаний.

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Дева

У Дев на неделе могут образоваться новые негативные установки. Это обычно приводит к появлению проблем или даже к черной полосе в жизни, но не стоит раньше времени бить тревогу. Помимо этих приемов полезным будет общение с людьми, коллективный труд, осторожность. Стоит ограничить траты на этой неделе и не рисковать. Девам можно смело просить о помощи друзей, близких, вторую половинку, родственников и коллег. Положительными будут домашние дела, умеренный физический труд. Астролог советует Девам чаще бывать на свежем воздухе, а также теплее одеваться. Иммунитет Дев пострадает — есть шанс заболеть и не успеть сделать все запланированное.

Весы

Звезды и планеты окажутся в сильнейшем диссонансе, который может испортить не только этот день, но и все последующие. Для того, чтобы уберечь себя от опасности, Весам потребуется решение насущных проблем, завершение самых важных задач. За новые проекты пока браться не стоит. Вообще, эта неделя будет опасной для смены обстановки, поездок и покупок. С другой стороны, в амурных делах все будет на порядок лучше. Весы будут более харизматичными и обаятельными. Представителям этого Знака стоит быть более общительными и внимательными к чувствам окружающих. Домашняя атмосфера будет волшебной, так что не стоит омрачать ее работой — все дела оставлять нужно в офисе. Стоит потратить побольше времени на осуществление мечты.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе есть реально большая вероятность встретиться с неудачами в середине рабочей недели. В воскресенье будет день большого энергетического всплеска, порожденного планетами и звездами. Это будет прекрасное время для отдыха, романтики и домашних дел. В последний день недели можно смело начинать или продолжать подготовку к грядущим праздникам. Это будет неделя творческих успехов, принятия неординарных решений. В отношениях с людьми Скорпионам стоит проявлять осторожность и дипломатичность. Стоит идти на уступки, потому что помощь второй половинки будет несравнимо полезной. На неделе можно заниматься домашними делами, уборкой, покупкой мебели, переездом и ремонтом.

Стрелец

В сфере любви методикой привлечения удачи будет простое взаимопонимание и общение. Неделю можно посвятить любовным приключениям. Семейным Стрельцам и тем, кто уже в отношениях, лучше не отказывать в помощи близким и второй половинке. Не стоит бояться принятия важных решений, потому что в эти семь дней Стрельцы будут наделены особыми способностями. Пришла пора смелости и динамики, умеренной наглости и жадности. Можно без зазрения совести забирать кусок торта побольше. Всю неделю лучше жить в движении, правильно расставив приоритеты.

Козерог

Козероги могут стать крайне беспокойными в период с 17 по 23 декабря. Также полезно будет спокойное общение с близкими людьми. Если безмятежность будет нарушена ссорами или спорами, то стоит сесть за стол переговоров. То же самое актуально и для отношений делового характера. Самоанализ — хороший способ докопаться до истины в эти семь дней. Козерогам нужно посмотреть вглубь себя и оценить свои прошлые поступки правильно, найди ошибки и встав на путь их исправления. Представителям данного знака Зодиака Павел Глоба советует брать на себя ответственность за поступки и решения. Важно уметь вовремя проявлять инициативу и не забывать о том, что под лежачий камень вода не течет.

Водолей

На этой неделе звезды и планеты постараются сделать так, чтобы каждый из нас встретился лицом к лицу со своими ужасными привычками. Водолеям придется очень тяжело, потому что у этих людей подобных привычек может быть немало. Самый опасный день недели — 18 декабря. Именно в этот день большинство неурядиц может произойти по причине актуализации негативной энергии планет. В любви астролог советует Водолеям дать второй половинке больше свободы. Нужно справляться с порывами ревности. Любое проявление собственничества будет расценено крайне негативно. 21 и 22 декабря звезды станут куда более позитивными, поэтому в эти дни можно будет проводить время вместе. В остальное время лучше заниматься работой и делами по дому.

Рыбы

Воплотить мечты в реальность для Рыб проще простого на этой неделе. Речь идет о 19, 20 и 23 декабря — трех самых благоприятных днях. 21 числа звезды будут не в настроении. Поэтому жизнь представителей этого Знака станет менее светлой. На этой неделе можно менять обстановку, уезжать в недолгий отпуск, совершать дорогостоящие приобретения. На работе можно заняться планированием и простыми поручениями. Эта неделя будет поистине благоприятной и продуктивной для общения с противоположным полом. Рыбам, которые уже находятся в отношениях, можно использовать свою харизму для повышения успеха в делах. Обаянию Рыб не будет предела, но не это самая хорошая новость. В эти семь дней можно удачно разрешить конфликты внутри семьи и в отношениях. Это будет началом новой позитивной эры.

Ранее астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками декабря 2018 года. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.