РосСМИ узнали, когда Пугачева и Галкин могут развестись

СМИ делают вывод, что Пугачева подготовилась к краху пятого брака, анонсировав возвращение на эстраду.

Почти месяц прошел после возвращения мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина с тура по США, а звездных супругов все еще ни разу не видели вместе.

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Галкину не находится места на дне рождении подруги Примадонны и дочери Филиппа Киркорова, куда Гарри и Лиза идут в сопровождении только мамы, а сама Пугачева не принимает участия в веселых семейных прогулках по заснеженному подмосковному замку, пишет VistaNews.

Ссора с мужем уже серьезно ударила по здоровью Примадонны, подозревают фанаты. Галкин также внешне изменился: у него новый стиль, как подозревают интриганы, для новой женщины.

РосСМИ считают, что Пугачева и Галкин могут развестись до Нового года. Предполагается, Примадонна давно подготовилась к краху пятого брака, анонсировав возвращение на эстраду, ведь теперь ей самой предстоит себя содержать. Речь идет о юбилейном концерте.

Как сообщал УНИАН, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S", который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.