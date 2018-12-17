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"Вообще на себя не похожа": Ани Лорак обвинили в увлечении пластикой

20:27, 17 декабря 2018
Общество
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Ани Лорак раскритиковали из-за пластики / instagram.com/anilorak

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Фото певица выложила в Instagram. На фото певица позирует в длинной платье в бельевом стиле. Однако не все оценили фото - в сети Ани Лорак обвинили в чрезмерном увлечении пластикой.

"Жаль,что Вы так сильно увлеклись пластикой лица!Раньше было лицо нежнее", "Какая-то грустная.. очень грустная", "Какой-то он у вас грустный. Вечер", "Вообще на себя не похожа... ", "Очень жаль, утрачена индивидуальность! Лицо совсем другое", - пишут в сети.

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