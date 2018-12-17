Валерий Меладзе и экс-"виагра" впервые вывели в свет своего 4-летнего сына (фото)

Валерий Меладзе женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой в 2014-м.

Валерий Меладзе и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева скрывают свою личную жизнь от фотографов. Несмотря на то, что у супругов растут двое сыновей, их снимки редко попадают в светскую хронику.

Младший сын Лука на днях сходил вместе с родителями на детскую елку. Это было первое появления мальчика на публике, передает StarHit.

На мероприятии Меладзе и Джанабаева вместе с сыном позировали фотографам. Мама крепко держала мальчика за руку и прижимала к себе, а малыш был явно напряжен и даже не улыбался. Вполне вероятно, что ребенка напугали яркие вспышки камер, к которым ему еще придется привыкать.

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Пара долго оберегала детей от публичной жизни в том числе из-за постоянных нападок хейтеров. Несмотря на то, что Альбина Джанабаева вот уже четыре года является официальной женой Валерия Меладзе, ее до сих преследуют негативные высказывания от поклонников певца. Многие до сих пор считают, то она незаслуженно занимает место жены, разбив настоящую семью, ведь в первом браке с супругой Ириной у музыканта родилось три дочери.

Долгое время их связь была тайной. Джанабаева забеременела и родила от Меладзе первого сына Константина, когда официальная жена даже не подозревала секретном романе. На момент свадьбы с певцом их сыну Константину было уже 10 лет, а вскоре родился и младший наследник пары Лука.

Напомним, что Валерий Меладзе женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" в 2014-м.