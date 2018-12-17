Регина Тодоренко прервала молчание в сети о родах (фото)

Регина Тодоренко сообщила, что у нее все отлично после родов.

Пока что Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко не показывают своего новорожденного сына и умалчивают в своих постах о нем, из-за чего у пары появилось много хейтеров.

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Но ведущая на своей странице в Instagram наконец-то обратилась к своим поклонникам после родов.

"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте!", - говорится в ее сообщении.

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.