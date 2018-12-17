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"Что с губами?": новое фото Ани Лорак ужаснуло сеть

18:40, 17 декабря 2018
Общество
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Ани Лорак в последнее время любит делать селфи везде, где находится / фото instagram.com/anilorak

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Снимок опубликован в Instagram артистки. Его многие уже разнесли, спрашивая, что с ней случилось в последнее время. Но нашлись и те, кому фото Ани Лорак понравилось.

"А вы готовы быть режиссером своей жизни?", - спросила певица подписчиков.

"Ты какая-то страшная стала", "Свою сначала (жизнь - Ред.) наладить надо", "Что с губами?", "Загадочная фоточка", "Вам такой мейк ап больше идет. Вы любите чернить глаза", "Волосы, Ани Лорак вам очень идет", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак опозорилась новым фото из выступления. В кадре и она сама, и ее подтанцовка появились в неочень выгодном свете.

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Теги: #фото#Ани Лорак