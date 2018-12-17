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Алла Пугачева возвращается на сцену (фото)

13:32, 17 декабря 2018
Общество
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Пугачева даст юбилейный концерт / фото instagram.com/alla_orfey

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Соответствующая афиша появилась на сайте Кремлевского дворца. "17 апреля на главной сцене страны – в государственном Кремлевском дворце - состоится юбилейный концерт Примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачева. P.S.", - говорится в анонсе мероприятия.

Отметим, что 15 апреля 2019 года Алле Пугачевой исполнится 70 лет.

Сообщения об этом подтвердила и сама певица на своей странице в Instagram. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер", - написала она.

Как ранее сообщали СМИ, российская певица Алла Пугачева ушла со сцены в 2010 году. За последние восемь лет она не дала ни одного сольного концерта, однако в честь своего 70-летия певица готовит новую программу, чтобы выступить сразу в нескольких городах.

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Теги: #фото#Алла Пугачева