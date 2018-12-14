Культовая украинская программа спустя 20 лет уходит из эфира

Финальные съемки программы пройдут 16 декабря на ВДНХ.

Ведущий "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк обьявил о том, что культовая программа закрывается накануне своего юбилея.

17 января 2019 года "Караоке" отметит 20-летие на экране, и в честь этого 16 декабря на ВДНХ на площади возле катка пройдет последняя в истории программы съемка, сделанная для телевидения, передает "Главред".

Будут проходить съемки сразу двух выпусков: финального, в котором 5 лучших певцов 2018 года разыграют звание "Лучший народный певец Украины" и автомобиль от многолетнего партнера программы, а также праздничной передачи, посвященной юбилею программы. Начало запланировано на 9:30, вход свободный.

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Также во время чата на "Главреде" Кондратюк поделился рецептом долголетия своей программы.

"Рецепт долголетия в эфирах заключается в том, что мне как продюсеру удавалось 20 лет подписывать контракты с каналами. Это - главный рецепт, как бы смешно это не звучало. Другой рецепт: это - народная игра, народная программа, в которой люди приходят без кастингов и денег и под открытым небом играют и определяют лучшего певца", - рассекретил успех "Караоке" ее бессменный ведущий.

"Караоке на Майдані" является программой-рекордсменом на украинском телевидении, поскольку, в отличие от него, ни одно музыкальное или развлекательное шоу не идет в эфире 20 лет подряд.