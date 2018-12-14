"Бордель": Ани Лорак опозорилась, показав неудачное фото

В последнее время Ани Лорак очень активна в Instagram - публикует много фото и Stories.

Опальная украинская певица Ани Лорак опозорилась новым фото из выступления. В кадре и она сама, и ее подтанцовка появились в неочень выгодном свете.

Снимок опубликован в Instagram артистки. Его многие уже разнесли, спрашивая, что у них с выражением лиц.

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"Ну, и выражения лиц", "Танцор слева... Ноу комент", "Что с девушкой слева?", "Бордель", "Нужно было фото обрезать", "Что-то у всех недовольные лица", "Они какие-то клуши", "Когда плевать, как выглядят подружки, главное, ты красивая", "Слева у танцовщицы очевидная, неподдельная радость от приближения праздников", "С девочками на заднем плане что-то не все в порядке", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, шокировала сеть откровенным нарядом.