цей матеріал доступний українською

"Бордель": Ани Лорак опозорилась, показав неудачное фото

19:13, 14 декабря 2018
Общество
4048 0
На фото Лорак появилась в блестящем мини-платье и колготах в сеточку / фото instagram.com/anilorak

Опальная украинская певица Ани Лорак опозорилась новым фото из выступления. В кадре и она сама, и ее подтанцовка появились в неочень выгодном свете.

Снимок опубликован в Instagram артистки. Его многие уже разнесли, спрашивая, что у них с выражением лиц.

Читайте такжеНовое фото Ани Лорак с губами "уточкой" ужаснуло сеть

"Ну, и выражения лиц", "Танцор слева... Ноу комент", "Что с девушкой слева?", "Бордель", "Нужно было фото обрезать", "Что-то у всех недовольные лица", "Они какие-то клуши", "Когда плевать, как выглядят подружки, главное, ты красивая", "Слева у танцовщицы очевидная, неподдельная радость от приближения праздников", "С девочками на заднем плане что-то не все в порядке", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, шокировала сеть откровенным нарядом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак