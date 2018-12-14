Новый год-2019: рецепты в духовке к праздничному столу

На праздничном столе в 2019 году не должно присутствовать ничего, связанного со свининой.

Уже совсем скоро наступит новый 2019 год, символ которого Земляная Свинья. Горячие блюда на Новый год - это кульминация праздничного застолья. Вашему вниманию - рецепті в духовке.

После нескольких тостов душа просит что-нибудь горячее на Новый год. Оригинальная подача горячего блюда на праздничный стол превращает застолье в сказочный пир.

На праздничном столе в 2019 году не должно присутствовать ничего, связанного со свининой. Запрещается сало, ветчина, свиные колбасы, нарезка и паштеты. Можно приготовить в духовке по рецептам птицу, любые виды мяса, кроме свинины, все виды рыбы.

УНИАН предлагает несколько рецептов в духовке.

Курица целиком в духовке на Новый 2019 год

- Курица 1

- Сливочное масло 80 г

- Чеснок 3

- Один лимон

- Укроп 10 г

- Смесь перцев молотых 0.5 г

- Соль 0.5 чайн. л

Начинка

- Половина лимона

- Одна луковица

Половинку лимона и луковицу нарезать небольшими кусочками. Из лимона выдавить сок, цедру натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс. Зелень вымыть и мелко порубить. Мягкое сливочное масло соединить с соком и цедрой лимона, зеленью и специями. Перемешать до однородности. Перемешать до однородности. Курицу вымыть, обсушить, натереть солью и перцем внутри и снаружи.Осторожно отделить кожу на грудке от мяса и нафаршировать большей частью ароматного масла. Аккуратно распределить масло внутри, стараясь не порвать кожу. Сверху смазать грудку оставшимся маслом. Нафаршировать курицу кусочками лимона и лука. Связать ножки. Поставить курицу в разогретую до 180°С духовку примерно на 1 час до появления золотистой корочки. Может потребоваться чуть больше времени в зависимости от духовки. Курица с лимоном в духовке - видео приготовления

Гусь это наивкуснейшее блюдо плюс украшение новогоднего стола!

Всегда на праздничный новогодний или рождественский стол хочется приготовить что-то особенное. И главным блюдом на столе может стать гусь. Предлагаем вашему вниманию наивкуснейшего запеченного гуся, фаршированного гречкой, печенью, грибами и яблоками! Мы уже несколько лет готовим гуся по этому рецепту.

Гусь получается сочным, мягким, а начинка получается просто бесподобной. Даже люди, которые не любят гречку, съедают и просят еще добавки!! Попробуйте приготовить, не пожалеете.

- Гусь 1 шт

- Гречка 200 мл

- Лук репчатый 2 шт

- Грибы 200 г

- Печень 300 г

- Яблоки 2 шт

Гуся обмыть. Отрезать гузку, удалить жир. Снова промыть и обсушить. Грибы можно брать любые: опята, белые, шампиньоны и т.д. Печень лучше всего использовать гусиную, но подойдет и куриная. Натереть яблоко на терке или измельчить в блендере. Натереть гуся снаружи и внутри солью, а затем яблоком. Поставить в холодильник мариноваться на 1-3 часа. Отварить гречку. Пока гречка варится, нарезаем лук, грибы и печень.

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Обжариваем лук. Добавляем к луку грибы и печень. Обжариваем несколько минут. Нарезаем второе яблоко. Смешиваем с приготовленной начинкой. Солим, перчим по вкусу. Готовой начинкой фаршируем гуся. Чтобы начинка не высыпалась из гуся, зашиваем его.

Помещаем гуся в рукав. Затем зубочисткой протыкаем рукав в нескольких местах. Запекаем 2-3 часа при температуре 180-200 градусов. За полчаса до готовности разрезаем рукав, чтобы гусь зарумянился. Как только он зарумянится, переворачиваем его, чтобы он зарумянился с другой стороны.

Если хотите украсить гуся запеченными яблоками, то, после того как разрезали рукав, обкладываем гуся яблоками.

Новогодний гусь с гречкой в духовке - видео приготовления