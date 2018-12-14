Победившая рак украинская певица кардинально сменила имидж (фото)

Ранее Евгения Власова победила онкологию.

Украинская Певица Евгения Власова решила кардинально изменить имидж, чтобы воспоминаний о болезни, с которыми она неоднократно боролась, не осталось совсем.

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В этом ей помогла директор оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая с недавних пор помогает девушкам менять стиль и внешность. ТаблоID показал, что из этого получилось.

Напомним, еще в 2015-м году Власова говорила, что хочет уйти из шоу-биза, чтобы не быть чьей-то любовницей.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в феврале Власова впервые после ряда операций появилась на публике. Напомним, в конце ноября 2017 года попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.