Сбежавшая в Россию украинская певица "попалась" на фотошопе (фото, видео)

Анна Седокова любит публиковать в сети пикантные фото.

Украинская секс-бомба, сбежавшая в РФ певица Анна Седокова попалась на фотошопе.

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Так, на пикантных снимках многие фанаты восхищаются фигурой Анны: пышной грудью, тонкой талией и аппетитными, подтянутыми ягодицами. Как выяснил "Обозреватель", артистка увлекается фотошопом, так как на роликах без ретуши, которые она размещает в Stories в Instagram, звезда выглядит несколько по-другому.

Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео из студии одной из радиостанций, где отчетливо видно, что бедра Анны заметно больше, чем на фото в аккаунте, а также в глаза бросается несколько выпирающий живот.

Кроме того, руки Седоковой, как оказалось, на самом деле не настолько подтянутые и худые, как демонстрируется на снимках.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась в сети своими аппетитными формами.