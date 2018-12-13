Веном, Мстители-3 и Дедпул-2: лучшие фильмы 2018 года (видео)

Подборка трейлеров 5 фильмов, вышедших в 2018 году, которые вы точно захотите посмотреть.

В 2018 году вышла куча интересных фильмов от многих киностудий, разнообразной тематики и широкой жанровой принадлежности. Предлагаем небольшую подборку трейлеров и описаний фильмов, вышедших в 2018 году.

Веном

Эдди Брок – талантливый репортёр, который всегда ищет правду и пытается докопаться до сути истории. Он занимается тем, что разоблачает секретные и совершенно бесчеловечные эксперименты, на которые правительство просто закрывает глаза. Однажды герой случайно узнаёт о том, что одна крупная корпорация ставит ужасные эксперименты на людях. Один из руководителей корпорации мечтает создать новую совершенную форму жизни, которая станет очередным шагом в эволюции. В своих экспериментах он объединяет симбиоты, прилетевшие с другой планеты, и людей. В результате между симбиотом и хозяином образуется прочная связь, и они превращаются в единое существо.

Эдди удаётся проникнуть в лабораторию, вот только заканчивается это для него не лучшим образом. Один из симбиотов вселяется в него, и между ними образуется невероятно прочная связь. Эдди становится могущественным и практически неуязвимым существом по прозвищу Веном. Он постоянно слышит в своей голове голос, который отдаёт ему команды. Несмотря на всё своё нежелание причинять вред простым людям, герой не может противиться тому, что ему приказывает симбиот. Веном становится самым опасным и жестоким существом в городе. И вскоре ему понадобятся силы, ведь корпорация, в которую пробрался Эдди, хочет вернуть то, что ей принадлежит.

Режиссер: Рубен Фляйшер

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Марчелла Браджио, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Мак Брандт, Рон Сепас Джонс, Мишель Ли, Мелора Уолтерс

Мстители 3: Война бесконечности

Могущественный межгалактический тиран Танос уже давно пытается собрать все шесть Камней Бесконечности. Когда все эти артефакты окажутся у него, он получит силу неведомых размеров. Танос сможет легко менять реальность и в считанные секунды уничтожать целые миры. Он уже достаточно близко подобрался к своей цели. Недостающие Камни находятся на Земле, куда Танос и намеривается вторгнуться. Мстители же после недавнего инцидента, когда они разделились на два противоборствующих лагеря, вынуждены вновь объединиться. Буквально все супергерои планеты должны выступить вместе, только тогда у них появится хоть какая-то надежда победить могущественного врага. Чёрная пантера, Железный человек, Капитан Америка, Доктор Стрэндж и многие другие спасители человечества становятся на защиту всего живого.

Пока Мстители на Земле готовятся к встрече с непобедимым врагом, Тор случайно попадает на космический корабль Стражей Галактики. Эта весьма необычная, но отважная команда уже сталкивалась с Таносом, и они осознают, к каким последствиям может привести владение им всеми Камнями. В итоге космические герои тоже выступают против злодея. Теперь будущее множества планет и миров находится в руках супергероев с Земли и космических героев. Смогут ли они найти общий язык и победить в грядущей войне?

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Том Холланд, Чедвик Боузман, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Себастьян Стэн, Линда Карделлини

Дэдпул 2

До недавнего времени Уэйд Уилсон был обыкновенным наёмником с нетривиальным чувством юмора. Однако всё изменила смертельная болезнь, которую у него обнаружили. Чтобы получить второй шанс и продолжить жить ради своей возлюбленной Ванессы, герой согласился пойти на секретный эксперимент. В итоге оказалось, что эксперимент заключается в том, чтобы сделать из обычных людей солдат со сверхъестественными способностями. В результате взрыва лаборатории лицо Уэйда сильно изуродовалось, а сам он получи невероятные способности, основной из которых является регенерация. Взяв себе звучное прозвище Дэдпул, Уэйд наказал своих обидчиков, спас возлюбленную и продолжил жить.

Теперь бывший наёмник является супергероем в обтягивающем красном костюме, он не боится бросать вызов любым противникам и с юмором выходит из всех опасных ситуаций. Его относительно спокойная жизнь заканчивается в тот момент, когда на горизонте появляется новый сильный враг. Дэдпул вновь объединяет силы с Колоссом и Сверхзвуковой боеголовкой, вместе с которыми он уже сражался плечом к плечу. Забавного, неугомонного и умеющего убивать персонажа ждут новые опасные приключения. Сможет ли и на этот раз Дэдпул так же изящно и смешно расправиться со своими врагами?

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, Терри Крюс, Эдди Марсан, Джек Кеси

Тихоокеанский рубеж 2

Много лет назад весь мир подвергся атаке огромных монстров, которые периодически стали приходить из океанских глубин и нападать на крупные города. Для своей защиты людям пришлось создать гигантски роботов. Егеря созданы таким образом, что управлять ими могут лишь два пилота одновременно, при этом между ними должна быть установлена нейронная связь. Чем лучше эта связь, тем больше шансов одолеть монстра. Со временем появления Кайдзю участились, и их не остановила даже огромная стена. Люди сошлись чудовищами в ожесточённой схватке и ценою тысяч жизней смогли не только одержать победу, но и разрушить портал.

С тех пор прошло уже немало времени, егеря стали обыденным явлениям, а люди постепенно начали забывать о прошлых событиях. Несмотря на долгое отсутствие Кайдзю, появляются новые пилоты, которые готовятся к возможным будущим сражениям. Одним из смельчаков оказывается выросший сын маршала Пентекоста. Он великолепно проходит обучение и показывает просто невероятные результаты. В это же время открывается новый портал в другое измерение, и на этот раз человечество подвергается атаке ещё более злобных, больших и опасных Кайдзю. Их единственная цель – уничтожить всё на своём пути. Грядёт новое противостояние людей и гигантских чудовищ.

Режиссер: Стивен С. ДеНайт

В ролях: Адриа Архона, Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Ринко Кикути, Джон Бойега, Чарли Дэй, Берн Горман, Дастин Клер, Ник Е. Тарабэй, Ширли Родригес

Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

Талантливый магический зоолог, любитель приключений и выпускник Хогвартса Ньют Саламандер не так давно сумел разоблачить могущественного волшебника Грин-де-Вальда. Злодей долго разрабатывает свой коварный план, и заточение является для него лишь временной преградой. Без особых проблем Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы и собирает вокруг себя целую армию приспешников, подавляющее большинство которых и не догадывается о его настоящей цели. На самом деле злой маг хочет не просто возглавить весь волшебный мир, но и подчинить себе маглов. Он задумал стать самым могущественным человеком на планете, и он близок к реализации этого плана.

Понимая всю опасность происходящего, директор Хогвартса Альбус Дамблдор обращается за помощью к одному из лучших своих выпускников – Ньюту Саламандру. Ему один раз уже удалось остановить Грин-де-Вальда, и теперь он должен сделать это снова. В противном же случае вся история может иметь печальный конец. Магический мир буквально на глазах разваливается на части, и Ньют становится единственным, кто может исправить ситуацию. Но выиграть в этой войне в одиночку невозможно, поэтому Саламандер обращается за помощью к своим старым друзьям, которые и не подозревают, какие удивительные, непредсказуемые и в то же время опасные приключения ждут их впереди.

Режиссер: Дэвид Йейтс

В ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кармен Эджого, Клаудия Ким