Известный украинский ведущий повторил голый "подвиг" Поляковой (фото)

У комментариях к фото ведущий сам себя потроллил.

Украинский телеведущий Александр Педан спародировал обнаженный снимок певицы Оли Поляковой с отдыха на Мальдивах.

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Фото ведущий опубликовал на своей странице в Instagram, он позирует полностью обнаженный на берегу Днепра, приняв такую де позу, как у Поляковой. При этом Педан надел парик.

"ШОК. Голый Педан воспроизвел фото голой Поляковой", - написал телеведущий.

Ранее Ольга Полякова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.