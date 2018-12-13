Известный украинский ведущий повторил голый "подвиг" Поляковой (фото)
Украинский телеведущий Александр Педан спародировал обнаженный снимок певицы Оли Поляковой с отдыха на Мальдивах.
Читайте такжеГолая украинская певица "взорвала" Instagram и запустила откровенный челлендж (фото)
Фото ведущий опубликовал на своей странице в Instagram, он позирует полностью обнаженный на берегу Днепра, приняв такую де позу, как у Поляковой. При этом Педан надел парик.
"ШОК. Голый Педан воспроизвел фото голой Поляковой", - написал телеведущий.
Ранее Ольга Полякова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, на котором она полностью обнажена и стоит спиной к камере, подняв руки вверх. Полякова опубликовала аналогичное фото, но увеличила его и написала, чтобы пользователи продолжали искать целлюлит, а она пойдет поплавает.
ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової 😱😱😱 @polyakovamusic ⠀ Друзі, ні я не з’їхав з глузду, це просто на каналі #педанможет вийшло чергове веселе відео 🤟🏻🤟🏻🤟🏻 ⠀ На цей раз я повторив фото наших зірок і ось перша фотокарточка. Як ми його створювали можете глянути на ютубі, посилання у шапці профілю 😁😁😁 ⠀ ⠀ @polyakovamusic твій горіх звичайно це неповторний оригінал, але на будь який шедевр має бути достойна репліка 😂😂😂 ⠀ ⠀ Ну а для журналістів одразу накидаю декілька варіантів заголовків: ⠀ - Голий Педан бігає по Гідропарку і думає що він на Мальдівах ⠀ - «Попа як у Кім». Педан замахнувся на святе. На попу Полякової ⠀ - Педан показав те, чим не налякаєш їжака і Джамалу ⠀ ⠀ Ну і звичайно не забувайте писати коментарі типу «Скатився», «Впав нижче плінтуса» і т.д ⠀ ⠀ Хто вже зацінив нове відео? Як вам?) ⠀ ⠀ #трусыдлятрусов