Украинка стала ''Миссис Москва 2018'': ее "затравили" в сети из-за Евромайдана (фото)

Победившую в конкурсе украинку затравили в сети из-за Евромайдана.

В российской столице прошел конкурс красоты "Миссис Москва-2018". Обладательницей титула самой красивой замужней женщины стала 35-летняя украинка, выпускница Киевского института культуры и искусств Екатерина Лифшиц.

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На украинку тут же началась травля в соцсетях из-за ее снимка, где она позирует в Киеве на Евромайдане на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. После шумихи Екатерина это фото удалила, передает "КП".

Супруг королевы красоты Евгений Лифшиц в комментарии порталу "РИА ФАН" начал ее оправдывать, заявив, что в 2014 году Екатерина приехала в Украину к родителям, но в событиях Евромайдана она не участвовала.

Супруг Екатерины - руководитель агентства кибербезопасности и член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

О самой победительнице известно немного. Она воспитывает двоих близнецов. После переезда в Москву работала стилистом в салоне красоты.

Те, кто счел победу Екатерину Лифшиц сомнительной, устроили ей в сети настоящую травлю. В ee Instagram пишут в комментариях "Интересно, проплачено было или нет?".

Как сообщал УНИАН, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон завоевала титул "Мисс мира 2018". В первом после победы интервью Понсе сказала, что все еще не может поверить в свой успех и призналась в любви к родине.